Tilbageblik på 2018: Exceptionel sommer for Carlsberg - alle arbejdede på højtryk

Martin Bjeld, produktionsdirektør, Carlsberg

- For en virksomhed, der sælger øl og sodavand, var det en exceptionel sommer. Vejret var godt allerede i maj, og under den varme sommer var der stort pres på vores produktion, som var rigtig godt kørende. Det kunne også ses på vores regnskabstal for tredje kvartal, da Carlsberg i Norden gav et tydeligt løft. Alle i organisationen har arbejdet på højtryk. Lige fra sælgere til produktion og direktion. For vores produktion var det varme forhold at arbejde under, men medarbejderne fortsatte med høj volumen og gjorde det helt exceptionelt. Vi kunne også følge med på vores leveringer, men vi var nødt til at nedprioritere små afgrænsede dele af vores produktportefølje.

- I 2018 har jeg også været ude og følge Carlsbergs setup ved forskellige events og festivaler. Jeg var på Northside, Tinderbox og Rock Under Broen. Når man står og drikker en kold fadøl ved en festival, tænker man ikke på alt det, der ligger bag. Den driftssikkerhed, der er på plads. Vores setup er gennemprøvet, og folkene ved præcis, hvad der skal til, og det er altafgørende. Forestil dig en festival uden øl i en time. Det må ikke ske, og det er også et salg, der aldrig kommer tilbage igen.

- I september lancerede vi vores nye Snap Pack, som erstatter plastikindpakningen om Carlsbergs ikoniske six-pack øl. Vi glæder os allerede til lanceringen i Danmark næste år.