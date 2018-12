Arkitekt Annette Billund husker 2018 som et travlt år. Blandt andet var arkitektfirmaet med på seks projekter for restauranter i byen, fortæller hun i avisens serie "Det husker jeg 2018 for".

Annette Billund, arkitekt, Billund/Hansen arkitekter, Fredericia

- Vi har haft et travlt år med masser af opgaver. Der er kommet godt gang i byen, og det mærker vi på tegnestuen. Vi har fået et sundt politisk klima i Fredericia med et handlekraftigt byråd. Kommunen stod bag et par af de større byggerier, vi var med i. Blandt andet foyer- og loungebygningen i Fredericia Idrætscenter, og vi slog de overordnede streger til indgangspartiet i Fredericia Sundhedshus.

- 2018 var det sidste år, da man kunne få støtte til forskønnelse af bevaringsværdige bygninger fra A.P. Møller Fonden. Over 100 bygninger har fået penge til renovering, og det er nu meget synligt i gadebilledet. Vi har været med i en lang række af projekterne. Blandt andet hos Restaurant Oven Vande i den gamle sølvvarefabrik. Vi var også med til renoveringen af Retiradehuset i bunden af Norgesgade, hvor Fredericia Fisk er rykket ind. Det er to vigtige historiske bygninger i byen.

- Byens gamle bygninger fortæller historier, og det glæder mig som arkitekt, når det lykkes at bringe nyt liv i dem, så de igen bringes til ære og værdighed. Bygningerne er en del af vores dna og vores fælles historie.

- Fredericianerne er blevet mere stolte af deres by og er for alvor begyndt at bruge dens tilbud. Alene i 2018 var vi arkitekter på seks restauranter i byen, lige fra Street Food til Michelin-restauranten Ti Trin Ned.