Man antager, at gymnasieelever bare ønsker at få så meget fravær som muligt - men stadig få et diplom. Det siger elevrådsformand Axel Roepstorff i avisens serie "Det husker jeg 2018 for".

Axel Roepstorff, formand for elevrådet på Fredericia Gymnasium

- Det sidste par år har det fremstået i medierne, som om verden nærmest var ved at gå af lave. På den måde var 2018 lidt middelmådigt, og tingene er dysset lidt ned. I 2016 blev Donald Trump præsident, og vi havde Brexit. Men den ekstreme modreaktion er blevet modereret. Med Trump har det vist sig, at man begrænser nogle af de ting, der sker, og det ser ud til, at Brexit bliver lidt blød.

- For os på gymnasiet er den nye fraværsbekendtgørelse det mest skelsættende. Det er en skeptisk måde at opfatte eleverne på. Man antager, at eleverne går på gymnasiet for at få så meget fravær som muligt og stadig få et diplom, men ikke så meget for læringen. Vi har heldigvis ikke mærket det så meget endnu. Lærerne har forståelse for, at man ikke skal have 100 procent fravær, fordi man er et minut for sent på den. Som gymnasium og elever kan vi ikke ændre på loven. Beslutningen tages højere oppe.

- 2018 har været musikkens år for mig. Jeg spiller saxofon og har deltaget i forskellige folkemusikstævner rundt omkring. Det har også glædet mig at opleve hvor meget musikmiljø, der er i Fredericia. Jeg havde bare ikke opdaget det før. Året har også stået i organisationernes tegn her på gymnasiet. Jeg var med til at starte en debatklub. Klubberne er med til at gøre Fredericia Gymnasium til et godt sted. Det skaber nogle gode rammer, hvor man kan være sammen.