Tilbageblik på 2018: Betjente stoppet i gågaden - 'Hvor er det godt at se jer'

Vicepolitiinspektør Finn Ellesgaard Nielsen husker især 2018 for indsatsen med det mobile politi. Han var på forhånd spændt på, hvordan folk ville reagere på politiets meget synlige tilstedeværelse ved for eksempel koncerter, fortæller han i serien "Det husker jeg 2018 for".

Finn Ellesgaard Nielsen, vicepolitiinspektør, Patruljecenter Syd

- Jeg husker især 2018 for arbejdet med det mobile politi. Vi havde ikke det store isenkram, så vi kørte bare ud med en blå kassevogn. I Fredericia var vi for eksempel til stede ved Kim Larsen-koncerten i Kastellet. Vi var også med ved forskellige arrangementer på Rådhuspladsen, hvor der var mange mennesker. Til Sommerrock stod vi ved siden af brandfolkene, som vi også har et godt samarbejde med, og børnene kom hen for at se bilerne. Jeg husker det som en virkelig god aften.

- Tidligere er vi mere taget ud, når der var en politimæssig opgave. Med det mobile politi tager vi ud, hvor borgerne er. Vi vidste jo ikke på forhånd, om nogen blev bekymrede over at se en masse politifolk. Men reaktionerne var virkelig positive. Vi har oplevet at blive stoppet på gågaden, og folk sagde: "Hvor er det godt at se jer." Ikke fordi de var bekymrede, men simpelthen fordi det var positivt at møde os.

- De mobile politistationer er en del af et koncept fra justitsministeren og Rigspolitiet om nærhed og tryghed. Der er afsat 150 årsværk de næste to år til indsatsen, så det er noget, der kommer til at fylde rigtigt meget. Vi kan hente utroligt meget vigtig viden ude hos borgerne. Og i 2019 får vi en bil, der egner sig bedre til det, hvor vi kan have borde og stole med.