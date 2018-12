Tilbageblik: Da sommeren i Fredericia bød på tørke, sol og brand

Der var dog alligeve l enkelte personer, som ikke overholdt forbuddet og blev afkrævet store bøder af politiet. Det koster 5000 kroner at overtræde afbrændingsforbud.

Det første afbrændingsforbud fra Trekantbrand kom allerede 25. maj og dækkede både Billund, Fredericia, Middelfart, Kolding, Vejle og Vejen kommuner. Det strakte sig over flere uger og var tæt på at komme i karambolage med sankthans-fejringen. Men efter lidt regn blev afbrændingsforbuddet ophævet med en række begrænsninger den 19. juni, så der mange steder kunne tændes et sankthansbål få dage senere. Flere steder havde dog allerede aflyst bålet og holdt fast i den beslutning.

Men den rekordvarme sommer havde også en række konsekvenser som afbrændingsforbud, tørre græsplæner, milliontab for landmændene og travle brandfolk, som kørte til rekordmange naturbrande.

Overarbejde hos brandfolkene

Det tørre sommer gav også udfordringer for brandmændene, som måtte køre til rigtig mange naturbrande. Det skabte en masse overarbejde på omkring 4000 timer. Trekantbrand endte med at måtte udbetale størstedelen af overarbejdet, fordi brandfolkene ikke kan nå at afspadsere timerne.

En af de største var branden på Randbøl Hede den 25. maj, hvor op mod 100 brandfolk og crashtendere fra Karup og Skrydstrup var tilkaldt.

Det gav også udfordringer for landmændene, som kastede sig ud i årets høst med ekstra pulverslukkere af frygt for, at der skulle opstå brand i maskinerne, hvilket også skete i flere tilfælde - blandt andet ved Østerby.

Mange steder var årets udbytte dog kraftigt beskåret, da tørken også gik ud over afgrøderne.

Tørken betød også afsvedne baner i golfklubben, og nye skilte med forbud mod rygning skød op i skovene.