Tidligere statsminister om sårbare unge: Ethvert menneske tæller

Poul Nyrup Rasmussen gæstede tirsdag aften Det Bruunske Pakhus i Fredericia for at tale om sårbare unge og den grådighed, der ifølge eks-statsminiteren er et problem i både Danmark og Europa.

Han så gerne, at der blev oprettet en selvstændig socialfond ved siden af finansloven. På den måde mener han, at samfundet kunne give en bedre og mere kontinuerlig hjælp.

Det var blandt Poul Nyrup Rasmussens hovedpointer, da den tidligere statsminister tirsdag aften gæstede Det Bruunske Pakhus for at holde oplæg om især psykisk sårbare unge.

Fredericia: Rigtig mange børn og unge i Danmark oplever psykisk mistrivsel, ensomhed eller lignende, og det er afgørende, at vi som samfund investerer i at tage hånd om netop det.

Poul Nyrup Rasmussen og folketingskandidat for Socialdemokratiet i Fredericia Jens Jonatan Sten, der var vært for aftenens arrangement. Foto: Thomas Nedergaard Rasmussen

Tre ting tæller

Poul Nyrup Rasmussen er stifter af foreningen Headspace, der tilbyder gratis rådgivning til børn og unge mellem 12 og 25 år. Desuden endte hans datter i en alder af 24 år med at tage sit eget liv, efter hun var ramt af psykisk sygdom.

Hans indtryk er, at flere unge i overført betydning falder mellem to stole, fordi de hverken er for dårlige psykisk til at blive behandlet i psykiatrien, men heller ikke kan fungere optimalt i en almindelig hverdag. En hverdag hvor der for mange unge er et stort pres for at præstere, mener Poul Nyrup Rasmussen, der peger på tre ting, som er afgørende for unges mentale helbred.

De skal se godt ud, være fit og i form, de skal være venner med de smarte i skolen og de skal modtage anerkendelse fra deres lærere.

Undervejs fik de omkring 50 borgere, der var mødt op for at høre Poul Nyrup Rasmussen også lejlighed til at stille ham spørgsmål og høre anekdoter fra hans opvækst i Esbjerg. Men mest fyldte de sårbare unge.

- Selvom du er sårbar indeni, er du et menneske ligesom os andre. Ethvert menneske tæller, sagde Poul Nyrup Rasmussen, der sidst i arrangementet også kom ind på den grådighed, der ifølge ham selv er en stor udfordring i både Danmark og Europa.

Det var den socialdemokratiske folketingskandidat Jens Jonatan Steen, der var vært for arrangementet.