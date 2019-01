Tidligere fredericianere bag ny højskole

To tidligere fredericianere er klar med et nyt højskoletilbud på Fanø.

Fredericia: Vadehavsøen Fanø er blevet en højskole rigere, og der har et par tidligere fredericianere en finger med i spillet.

I dagene 25.- 28. februar byder FanøHøjskole på et fire dage langt kursus, hvor deltagerne cykler, går og kører rundt på Fanø for at blive klogere på Fanøs kultur og natur samt det levede liv i stort og småt. Kursisterne får således både vind i håret, frisk luft i lungerne og ny næring til hjernecellerne.

Bag højskoletilbuddet står de tidligere fredericianere Anne-Kirstine Geertsen og Mads Thybo i samarbejde med højskolemanden Niels Ole Frederiksen fra Middelfart.

FanøHøjskole har yderligere to forårskurser på programmet. I dagene 25.-28. marts afvikles kurset "Fristelser på Fanø", mens der i dagene 8.-12. maj bliver sat fokus på besættelsen med kurset "Besat af Besættelsen" med tidligere journalist på Fredericia Dagblad Poul Bech som en af foredragsholderne.