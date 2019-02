Tidligere formand for Kristendemokraterne gør comeback i landspolitik: Stiller op i Sydjylland

Fredericia: Det bliver den tidligere formand for Kristendemokraterne, Marianne Karlsmose, der kommer til at stå øverst på stemmesedlen i Sydjylland, når der skal være valg til Folketinget.

Marianne Karlsmose, der er født og opvokset i Erritsø, håber på et bedre valgresultat end i 2005, da partiet med hende i spidsen netop landede lige under spærregrænsen.

- Efter valgresultatet i 2005 mistede jeg lysten til landspolitik og har i mange år koncentreret mig om familien og mit arbejde med unge mennesker som gymnasielærer. Nu er jeg helt kampklar igen, for Danmarks har brug for Kristendemokraterne, siger Marianne Karlsmose, som bor i Tarm og arbejder på gymnasiet i Ringkøbing.

Egentligt var Henri Nissen spidskandidat i Sydjyllands Storkreds, men efter han trak sig, var kandidaturet ledigt, og valget faldt på Marianne Karlsmose, som også er regionsrådsmedlem i Midtjylland.

- Regeringens sundhedsudspil blev dråben, der fik mig til at sige ja til at stille op, selvom jeg i månedsvis har takket nej til folketingskandidatur. Vi skal have et sundhedsvæsen, der er tættere på borgerne og som giver mere sammenhæng mellem alment praktiserende læger, kommuner og regioner med udgangspunkt i patienternes behov. Men det skal ikke ske ved nedlæggelse af regionerne og en øget centralisering og øget magt til embedsmænd, fastslår Marianne Karlsmose.

Hun mener, at Kristendemokraterne kan opsamle de borgerlige vælgere, der føler sig hjemløse efter sundhedsudspillet og talrige stramninger i udlændingepolitikken.