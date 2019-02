Tidligere farvehandler åbner klinik: Massage og healing kan virkelig noget sammen

Erritsø: I 2011 skete der noget, der fik Bodils liv til at skifte retning.

Den gang i 2011 mødte Bodil en kvinde, som inviterede hende med til et healing-arrangement. Ud over, at healingen virkede godt for Bodil selv, åbnede det også hendes øjne for, at healing-teknikker og massage i høj grad kan gøre en forskel for folk. En forskel, hun gerne vil hjælpe med til. Nu åbner hun en klinik med helse- og sportsmassage under navnet Bodil Bang.

- Jeg har uddannet mig til helse- og sportsmassør. Og jeg ved jo godt, at nogle nærmest betragter healing som heksekunst. Men healing er en teknik, som i høj grad kan fungere sammen med massage, siger Bodil.

Hendes fulde navn er Bodil Margrethe Bang Thomsen, men hun har valgt blot at kalde sin klinik Bodil Bang.

- Min bedstefar hed Bang. Ham snakker jeg næsten dagligt med, så jeg har valgt, at klinikken skulle hedde det samme som ham, siger Bodil.

Hendes bedstefar lever ikke længere, så hendes daglige samtaler med ham understreger Bodils adgang til metoder, mange vil synes er alternative. Men hun mener ikke, at det skal afholde nogen fra at opsøge hende som massør.

- Uanset hvad, er skeptikere faktisk de bedste til at mærke effekten af healing. For de kan mærke virkningen, selvom de ikke tror på den, siger Bodil.