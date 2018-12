Fredericia: Onsdag eftermiddag delte Fredericia Kommune godt 340.000 kroner ud til frivilligt, socialt arbejde.

Pengene er såkaldte §18-midler, som Fredericia Kommune uddeler hvert år. I år var der forskellige beløb til 21 foreninger, hvoraf en stribe foreninger havde repræsentanter med til uddelingen for at tage imod pengene og fortælle lidt om foreningens arbejde, og hvad pengene skal bruges til.

- I er hverdagens helte. I repræsenterer noget af det bedste i Fredericia - de mange, som arbejder for at gøre byen til et bedre sted at være. Det er ikke en selvfølgelighed, I eksisterer, sagde Peder Tind (V), som sammen med Susanne Eilersen (DF) og Susanne Bjerregaard Mørck (S) delte beløbene ud.