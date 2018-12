Ti år med store forandringer: - Ikke en gang en kuglepen er den samme

Lene Landsgrav har været apoteker på Løve Apoteket i ti år, og når man spørger om, hvordan det har været, er det første ord, der kommer over læberne: Fedt! her står hun i hovedafdelingen i indgangen til Løvbjerg Centret. Foto: Marianne Husted

Lene Landsgrav tiltrådte som apoteker på Løve Apoteket i Danmarksgade 1. januar 2009. Hovedkontoret ligger nu ved Løvbjerg Centret, og apoteket er vokset.

Fredericia: Den gamle tavle med navnene på forgængerne i embedet som apoteker hænger i Løve Apotekets filial i Jyllandsgade. Nogle af medarbejderne var også ansat, da Lene Landsgrav tiltrådte for ti år siden som apoteker. Men ellers er det et fuldstændigt andet apotek end det, som hun overtog. Ikke en gang en kuglepen er den samme, som hun udtrykker det. I dag har hovedafdelingen adresse hos Løvbjerg lige ved motorvejsafkørslen. Der er filialer i Vestcentret og Jyllandsgade, og i 2018 kom udvidelsen med Middelfart Løve Apotek ved Føtex på den anden side af bæltet. Medarbejderne er blevet flere. I dag er der 36 ansatte. Robotter til håndtering af medicin har holdt deres indtog i tre af apotekets fire afdelinger. Alt sammen et udtryk for et apotek, som er i vækst.

Trives med forandring Lene Landsgrav, 51 år, trives bedst i en organisation, som udvikler sig. Dagene må helst ikke ligne hinanden for meget. Hun har respekt for, at ansatte kan have det på en anden måde. Og hun ved også, hvorfor nogle ønsker forandring og andre, at tilværelsen ikke flytter sig alt for meget. Apotekeren er nemlig også meget optaget af ledelse. Blandt andet har de på apoteket i de seneste fem-seks år arbejdet med af definere forskellige personlighedstyper, som langt hen ad vejen forklarer, hvorfor vi agerer, som vi gør. Disc-profilanalysen har været en gave til at forstå hinanden og kunderne, fortæller Lene Landsgrav. Hun har også indført en anden ledelsesstruktur. I dag er der er en leder i hver filial. Filiallederen har det daglige ansvar for ledelse og budget. - Mine ledere og medarbejdere skal ikke spørge mig, om de må købe nye kuglepenne, siger hun. Med ti års erfaring har hun lært at give slip og uddelegere opgaver og ansvar. - Det er vigtigt, at der også er sjove opgaver til medarbejderne.

Følger udviklingen Lene Landsgrav har ikke fortrudt beslutningen om at flytte hovedafdelingen uden for bymidten. I dag er Jutlandia Bank rykket ind i Løve Apotekets tidligere lokaler, og midtbyfilialen har fået adresse i Jyllandsgade. - Det er den vej, udviklingen går, siger hun, der forklarer, at apotekets største omsætning er i afdelingen i Vestcentret, mens den er mindst i byfilialen. Placeringen ved supermarkeder og indkøbscentre giver rigeligt med parkeringspladser og muligheder for at klare flere indkøb på en gang, og placeringen ved Løvbjerg gør det nemt også for pendlere at svinge ind og gå på apoteket.

Glad for ny lovgivning Hun er en af dem, der hilser den liberaliserede lovgivning for apoteksvæsenet velkommen. - Det har banet vej for den udvikling, som jeg hele tiden har villet, siger hun, der umiddelbart inden den ændrede lovgivning fik nej til at gøre apoteksudsalget i Vestcentret til en apoteksfilial. Det har også betydet, at hun har kunnet udvide åbningstiderne, så de passer til kundernes behov. Hun ser frem til, at det fra 1. juli næste år bliver muligt for farmaceuter på apotekerne at genordinere mindste pakning inden for 20 lægemiddelgrupper. Eksempelvis behøver kunder ikke kontakte lægen for at få fornyet en p-pille-recept.

Værner om fællesskabet Lene Landsgrav trives blandt kunder og medarbejdere. Og hun har et særligt øje for fællesskabet på arbejdspladsen, der er spredt på fem adresser. Kontakten styrkes med fem årlige personalemøder. To årlige sociale arrangementer, som andenårseleverne står for. Seneste var hele flokken af sted for at spise og se Tarzan. Lige for tiden arbejder de på apoteket med en en livsfasepolitik i stedet for en seniorpolitik, som der var lagt op til. De er en større flok, som en gang om måneden tager til Odense og får brugt musklerne i et center. Nogle er også faste deltagere i Ladies Mudrace. Selv er hun meget glad for en god omgang styrketræning, der får hende til at føle sig godt brugt bagefter. Men som apoteker føler hun sig langt fra brugt. - Det er fedt at være apoteker, og jeg lærer stadig hele tiden, siger hun, der ser frem til at arbejde videre med udvikling af Løve Apoteket.