Ti Trin Ned solgte en flig af Michelin-magien

Fredericia: Tirsdag eftermiddag havde Michelin-restauranten Ti Trin Ned slået den mørkegrønne port i Norgesgade op.

Det gjorde de for at sælge ud af den del af deres service, der ikke skal med, når restauranten i starten af det nye år flytter i nye lokaler Toldkammeret i Kanalbyen.

Allerede inden udsalget officielt skulle begynde, klirrede det fra kælderen af porcelæn, der blev taget op og vurderet.

- Da jeg så opslaget om, at de solgte ud af deres gamle ting, var jeg slet ikke i tvivl om, at jeg skulle herned. Vi går meget op i madlavning og anretning, så det er genialt at kunne få noget billigt, og så skulle vi også bare lige ned og sige farvel, inden de flytter, siger Ullis Johansen, der sammen med sine to døtre var taget på udkig efter genbrugskup.

Hun nåede at sikre sig stak tallerkener, skåle og nogle små kander, mens omkring 20-25 mennesker stille bevæger sig rundt mellem hinanden, kigger på servicen og får serveret et glas æblegløgg.