Ti Trin Ned er med i populær madguide

Fredericia: Ti Trin Ned er med i den femte udgave af White Guide Nordic, der netop er udkommet.

Med 153 danske restauranter er det den mest omfattende guide over nordiske restauranter. Og her har den fredericianske restaurant, der snart flytter ned i Kanalbyen, fået en plads. Fra Vejle har den ambitiøse spiseguide taget MeMu i Vejle midtby, Treetop Restauranten på Munkebjerg og Restaurant Remouladen ved lystbådehavnen med samt Aagaard Kro.

Bedømmelsen er inddelt i tre kategorier: Global Mesterklassen, hvor restauranterne skal have mindst 36 ud af 40 point for maden og mindst 80 ud af 100 point i den samlede vurdering, Mesterklassen, hvor restauranterne skal have henholdsvis 32 og 75 point og Meget God-klassen, hvor restauranterne skal have henholdsvis 28 og 67 point.

Blandt de lokale restauranter topper Michelin-restauranten MeMu listen. Den er repræsenteret i Global Mesterklassen med en delt 13. plads med 36 ud af 40 point for maden og 88 ud af 100 point i den samlede vurdering. I samme klasse er Treetop med - med henholdsvis 32 og 77 point.

Restaurant Ti Trin Ned i Fredericia er i Mesterklassen med en 35. plads med henholdsvis 34 og 81 point, mens Aagaard Kro er repræsenteret i Meget God-klassen med 28 og 70 Point og Remouladen med 28 og 67 point.