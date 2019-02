Ti Trin Ned beholder stjerne: Megafedt - og nu en pizza

Restaurant Ti Trin Ned i Fredericia beholder sin Michelinstjerne. Det står klart mandag aften efter 2019-uddelingen af den eftertragtede hæder til danske og andre nordiske restauranter. Begivenheden fandt sted i Musikhuset i Aarhus. Her ses aftenens vært, Timm Vladimir (tv) på scenen sammen med den internationale direktør for Michelin Guide, Gwendal Poullennec. Foto: Mikkel Berg Pedersen, Scanpix

Restauranten stadig med i verdens mest prestigefyldte guide. Michelin lod ikke logistik stå i vejen. Faktisk ved Mette og Rainer Gassner ikke, om en inspektør overhovedet har været i nye lokaler.

Fredericia: Hele fadet var i Aarhus, da Restaurant Ti Trin Ned skulle finde ud af, om den beholdt sin eftertragtede Michelinstjerne. - Ja, alt personale er med, og nu skal vi ud at feste lidt og have en god pizza. Fra Pizza Propria. Sådan lyder første melding til Fredericia Dagblad fra Rainer Gassner, den ene halvdel af indehaver- og kokkeparret bag succesrestauranten i Fredericia. Pizza Propria har også en filial i Fredericia. Spisestedet har overtaget de kendte lokaler i Norgesgade, som Ti Trin Ned forlod for ikke så længe siden for at nyindrette sig i helt moderne omgivelser på adressen Toldkammeret på første parket på havnefronten i Kanalbyen.

Fra Hedensted og München Indehaverne af Ti Trin Ned, ægteparret og kokkeparret Rainer og Mette Gassner, stammer fra henholdsvis München og Hedensted-egnen. De blev kærester som unge kokkeelever på Ågård Kro ved Egtved.



I 2001 overtog de forpagtningen af Restaurant Ti Trin Ned i Norgesgade i Fredericia. Her lå spisestedet, der fik sin Michelinstjerne i 2017, indtil for nylig,Ti Trin Ned lukkede kort før jul 2018 for at flytte ind i nybyggede lokaler på Toldkammeret i Kanalbyen, hvor den genåbnede 28. januar.

- Det er megafedt, og det giver arbejdsro, lød første reaktion fra den ene halvdel af indehaver- og kokkeparret i Restaurant Ti Trin Ned, Rainer Gassner. For deadline for Michelins inspektører faldt sammen med en flytning af Ti Trin Ned fra Norgesgade i Fredericia til splinternye lokaler på adressen Toldkammeret på havnefronten. Foto: Mikkel Berg Pedersen, Scanpix

Sommerfugle i maven - Vi er så glade, det er megafedt. Nu kan vi få arbejdsro i vores nye restaurant, fortsætter Rainer Gassner. For der var en reel risiko for, at Ti Trin Ned kunne miste den fornemme hæder og stjernen på grund af flytningen af restauranten for nylig. Den intense, travle og pressede skiftedag fra den gamle, historiske Spritgaarden i Norgesgade til Fredericias havnefront gav nemlig kun Michelinguidens inspektører ganske kort tid til at besøge Ti Trin Ned anno 2019 og prøvesmage maden i fremtidens omgivelser i den nye bydel ved Lillebælt.

Fra dæk til dækkede borde Michelin, fransk global dækproducent siden 1889, begyndte hurtigt også at udgive vejkort og tips til køreturen, hotelfortegnelser og så videre. For der var ikke så mange bilister dengang.Derfor ville Michelin gerne inspirere (og naturligvis sælge flere dæk).



Og derfor udgiver giganten med repræsentation i 171 lande og flere end 114.000 ansatte også verdens i dag mest anerkendte, berømte og udbredte restaurantguide.



Stjernesystemet kom til i 1926 og blev udviklet frem mod 1936 til den klassificering, vi kender i dag.



Guiden vurderer over 30.000 spisesteder på tre kontinenter. Den er solgt i over 30 millioner eksemplarer indtil nu.

Da Mette og Rainer Gassner for første gang fik en Michelinstjerne i 2017, var der krammere i køkkenet. De blev sikkert gentaget mandag aften, hvor stjernen en gang til blev forsvaret - i Michelin Guide Nordic Countries 2019. Arkivfoto: Søren E. Alwan

Besøg af guiden? - Men vi tror ikke, de har været her, siger Rainer Gassner: - Ikke i de nye lokaler. Vi véd, de har været nogle gange i de gamle lokaler i 2018. Det kan vi se på det, de vurderer i den nye guide sammenholdt med, hvornår det var på vores menu. - Nu fortsætter vi med at blive endnu mere skarpe, lover han.

Gæsterne ankommer mandag aften til Musikhuset i Aarhus, hvor Michelin præsenterede nordiske stjerner og Michelin Guide Nordic Countries 2019. Foto: Mikkel Berg Pedersen, Scanpix

Ny restaurant en drøm Men I kunne måske have ventet med at flytte til det kommende forår, så der ikke havde været stress på? - Vi har været ekstremt glade for årene i Norgesgade, men der var ikke flere muligheder. Vi kunne ikke komme længere, forklarer Rainer Gassner. For eksempel var der ikke plads til udvidelser, og køkkenet lå adskilt fra restauranten - af nogle trin ned, forstås. Imidlertid har det været parrets drøm at indrette et åbent køkken i en mere sømløs overgang med restauranten. Det den drøm er opfyldt nu. Til glæde for gæsterne og til gavn for en række arbejdsgange.

Skål og tillykke til Ti Trin Ned - og til Fredericia. Foto: Mikkel Berg Pedersen, Scanpix

Vi måtte bare flytte Var der ikke også et økonomisk tab i vente, hvis ikke beholdt stjernen - alt andet lige? - Jo, det kan man måske sige. Men omvendt tror vi også, at vi har nogle loyale og trofaste støtter og gæster, der godt ved, hvad vi kan og står for. - Nej, det er lige som med en forelskelse, konstaterer Rainer Gassner med et afvæbnende grin i telefonen: - Når man først har set den, det skal være - det sted, det skal være - skal man slå til. Han fortæller, at stemningen i Musikhuset har været god. Med kolleger, masser af lækker mad, spænding og en mobiltelefon, "der siger bip, bip, bip, bip, bip med beskeder hele tiden". Helt sikkert lykønskninger til det dygtige restauratørpar fra Fredericia.