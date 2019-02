Ti Trin Ned-ansat tager titlen som årets tjener: Skal til nordiske mesterskaber

Fredericia: Sidste års sølvmedalje blev vekslet til en af guld, da Karina Grand Kannegaard fra Ti Trin Ned lørdag deltog i konkurrencen om at blive Årets Tjener 2019.

- Det er virkelig lækkert, men også en lidt en mærkelig følelse lige nu. Alt det, man har øvet sig på og trænet til, er overstået nu, siger Karina Grand Kannegaard.

Karina Grand Kannegaard er 30 år gammel og blev udlært tjener i 2010. Hun har arbejdet hos Ti Trin Ned siden 2017. For at sikre sig titlen skulle de fem kvalificerede tjenere udmærke sig i blandt andet borddækning og vinsammensætning.

- Jeg har ikke set alle pointene fra dommerne, men jeg ved, at jeg vandt i en disciplin, hvor vi skulle sammensætte en juice. Det har jeg øvet mig rigtig meget på, så jeg er glad for at have vundet den. Jeg havde en god dag og nød det, siger Karina Grand Kannegaard, som udover de forskellige discipliner også havde arbejdet på at være mindre nervøs end ved finalen sidste år.

Med titlen som Årets Tjener følger en pengepræmie på 40.000 kroner, og desuden kvalificerede Karina Grand Kannegaard sig med førstepladsen til de nordiske mesterskaber næste år.

Ti Trin Ned var også repræsenteret i andre kategorier. Valdemar Hesselbjerg fik en andenplads i Årets Tjenerelev, mens det blev til en fjerdeplads i Årets Kok til Michael Nørtoft og Kristian Madsen.

Udover Årets Tjener, Årets Kok og Årets Tjenerelev blev der i Messecenter Herning også dystet om at blive Årets Kokkeelev, Årets Elev - Smørrebrød og Catering samt Årets Receptionistelev.