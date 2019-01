Temashop omsætter for 50 millioner kroner: Vi er klar til amerikansk gigants ankomst

Står du lige og mangler et bøddelkostume eller et par oppustelige bryster til den ultimative udklædningsfest, så kan Temashop levere varen. Virksomheden sælger alt fra lederhosen og farvestrålende parykker til skræmmende kontaktlinser og bloddryppende zombiemasker. Her er det indehaver Daniel Diness Andersen, som grundlagde virksomheden for 10 år siden. Foto: Peter Leth-Larsen

Temashop spurter stadig derudaf og forbereder sig i øjeblikket på Amazons ankomst. Temashops indehaver frygter dog ikke den amerikanske gigant.

Pjedsted: På lageret er der travlt. De ansatte går rundt mellem de mange hylder fra gulv til loft og finder kostumer, parykker, gadgets og meget andet frem, som skal sendes ud i løbet af eftermiddagen, så kunderne har varerne dagen efter. Temashop sender årligt mere end 200.000 pakker ud - både i Danmark, Norge, Sverige og senest er Finland kommet med. Temashop sendte sidste år 40 procent flere pakker ud, og det er især internationalt, væksten sker i øjeblikket. - Vi er ved at nå et loft for, hvor stor en andel af markedet i Danmark, vi kan få. Derfor kigger vi på andre markeder, fortæller indehaver af Temashop Daniel Diness Andersen. Temashop blev grundlagt i 2009 som forhandler af kostumer til fastelavn og karneval. Siden har udviklingen taget fart i en sådan grad, at virksomheden i dag omsætter for 50 millioner kroner og har 35 medarbejdere foruden sæsonansatte. Virksomheden tager også gerne et socialt ansvar, så virksomheden rummer både unge og ældre, hørehæmmede og fleksjobbere.

Vi er ved at nå et loft for, hvor stor en andel af markedet i Danmark, vi kan få. Derfor kigger vi på andre markeder. Indehaver Daniel Diness Andersen

Halloween, fastelavn, oktoberfester, karneval og sidste skoledag er nogle af Temashops "højtider", hvor der er travlt på både kontoret og lageret i Pjedsted. Foto: Peter Leth-Larsen

Har ansat en nordmand og en svensker De udenlandske aktiviteter har Temashop lagt i et nyt selskab, som køber ydelserne af Temashop. Det er dog ikke helt let at trænge ind på nye markeder, er Daniel Diness Andersens erfaring. - At gå udenfor den danske grænse er ikke uden risiko. Norge går ret godt, og Sverige er også ved at køre nu. Svenskerne vil helst købe af en svensk webshop. Nu har vi både en nordmand og en svensker ansat her. En finne har vi ikke fundet endnu, så vi har en freelancer. Kunderne vil helst betjenes af en på deres eget sprog, fortæller han.

Hver dag skal der findes indhold til de mange pakker, der sendes ud i hele danmark og nu også Norge, Sverige og senest Finland. Det klarer de ansatte på lageret. Foto: Peter Leth-Larsen

Ser Amazon som mulighed Næste skridt på Temashops rejse er sandsynligvis mødet med den amerikanske webbutik-gigant Amazon. Mange danske butikker og onlinevirksomheder har tidligere udtrykt frygt for, at Amazon overtager store dele af markedet og kvæler mange danske virksomheder. Den frygt deler Daniel Diness Andersen ikke på Temashops vegne. - Vi tænker på, hvilken betydning Amazon får for os og er begyndt at lave nogle tiltag, som får os til at stå bedre, når Amazon kommer. Blandt andet laver vi egne brands, så vi bedre kan kontrollere kvaliteten af fremstillingen i Østen og få bedre priser, så vi dermed bedre kan konkurrere. Vi ser Amazon som en kanal til at afsætte nogle af vores produkter og eventuelt åbne i Tyskland, hvor Amazon er rigtig store. Vi vil se Amazon som en mulighed fremfor en trussel, forklarer han.

Vareudvalget udvides hele tiden. Her bare et mindre udvalg af de mange forskellige parykker i butikken. Foto: Peter Leth-Larsen

Vil du være indianer, tyroler, Batman eller måske et får? Temashop har masser at vælge mellem. Foto: Peter Leth-Larsen

Står du lige og mangler et bøddelkostume eller et par oppustelige bryster til den ultimative udklædningsfest, så kan Temashop levere varen. Virksomheden sælger alt fra lederhosen og farvestrålende parykker til skræmmende kontaktlinser og bloddryppende zombiemasker. Købere kan vælge mellem godt 100.000 forskellige varenumre i Temashoppens webbutik. Alle de varer fylder og lokalplanen giver dem udfordringer, fordi det ikke umiddelbart lader sig gøre at foretage en nødvendig udvidelse.Foto: Peter Leth-Larsen

Står du lige og mangler et bøddelkostume eller et par oppustelige bryster til den ultimative udklædningsfest, så kan Temashop levere varen. Virksomheden sælger alt fra lederhosen og farvestrålende parykker til skræmmende kontaktlinser og bloddryppende zombiemasker. Købere kan vælge mellem godt 100.000 forskellige varenumre i Temashoppens webbutik. Alle de varer fylder og lokalplanen giver dem udfordringer, fordi det ikke umiddelbart lader sig gøre at foretage en nødvendig udvidelse.Foto: Peter Leth-Larsen

Står du lige og mangler et bøddelkostume eller et par oppustelige bryster til den ultimative udklædningsfest, så kan Temashop levere varen. Virksomheden sælger alt fra lederhosen og farvestrålende parykker til skræmmende kontaktlinser og bloddryppende zombiemasker. Købere kan vælge mellem godt 100.000 forskellige varenumre i Temashoppens webbutik. Alle de varer fylder og lokalplanen giver dem udfordringer, fordi det ikke umiddelbart lader sig gøre at foretage en nødvendig udvidelse.Foto: Peter Leth-Larsen

Står du lige og mangler et bøddelkostume eller et par oppustelige bryster til den ultimative udklædningsfest, så kan Temashop levere varen. Virksomheden sælger alt fra lederhosen og farvestrålende parykker til skræmmende kontaktlinser og bloddryppende zombiemasker. Købere kan vælge mellem godt 100.000 forskellige varenumre i Temashoppens webbutik. Alle de varer fylder og lokalplanen giver dem udfordringer, fordi det ikke umiddelbart lader sig gøre at foretage en nødvendig udvidelse.Foto: Peter Leth-Larsen