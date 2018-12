Teiturs verdenstour rammer Tøjhuset

Fredericia: Med to danske Grammy'er, over 1000 koncerter og otte studiealbums i bagagen, er det en erfaren herre, der gæster Tøjhuset onsdag 13. februar 2019.

Det er færøske Teitur, der netop nu er aktuel med albummet "I Want To Be Kind", der udkom i juni - hele fem år efter det sidste album "Story Music". I de mellemliggende år har han dog ikke ligget på den lade side. Han har blandt andet skrevet og indspillet klassisk musik, været taler til Ted Talks i Vancouver og turneret i Sydamerika.

Koncerten i Tøjhuset er en ud af fem danske i næste års verdenstour.

