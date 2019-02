Teit Samsø tager teater-orlov for at give Melodi Grand Prix den bedste chance

Musical-performer Teit Samsø springer en forestilling på Fredericia Teater over for at satse på sin kommende deltagelse med Melodi Grand Prix.

- Vi var begge med i forestillingen "I love it", og en dag, hvor vi skulle køre en længere tur, spurgte Bryan, om ikke jeg havde lyst til at deltage i Melodi Grand Prix. Han mente, at det kunne være noget for mig, siger Teit.

Teit Samsø er til dagligt skuespiller på Fredericia Teater, hvor han senest har brilleret i rollen som sølvryg-gorillaen Kerchak. Men om få uger står han på scenen i Herning og skal deltage i Melodi Grand Prix med sangen "Step it up". Egentlig skulle han begynde på prøver til den kommende musical "Urinetown/Tissebyen". Men i stedet bliver det nu til to måneders orlov, så han kan fokusere på den store musikkonkurrence.

Fredericia: - Det kom helt ud af det blå, da jeg blev spurgt. Men jeg kunne ikke andet end at sige ja. Jeg har altid drømt om at give musikken en chance. Det kan blive en kæmpe oplevelse.

Teit Samsø sagde ja til Bryan Rices forslag. Derefter gik der et års tid, uden at der skete mere.

- Men så en dag blev jeg kontaktet af en producer fra DR. Han sendte mig en sang for at høre, om jeg havde lyst til at give den et skud. Jeg syntes, at sangen var catchy og rigtig fed at synge. Så det ville jeg selvfølgelig gerne, fortæller Teit Samsø.

Men inden han meldte endegyldigt tilbage og tilmeldte sig konkurrencen, skulle der styr på kalenderen i forhold til Fredericia Teaters kommende forestilling "Urinetown/Tissebyen", som Teit skulle være med i.

- Heldigvis kunne det lade sig gøre at tage orlov i to måneder. Så Kim Ace Nielsen springer ind i den rolle, jeg ellers skulle have spillet. Jeg ærgrer mig over ikke at kunne være med i "Urinetown", for det er en fuldstændig crazy, sjov forestilling. Men hvor er det fantastisk, at det på den måde kan gå op. Jeg føler mig meget heldig, siger Teit Samsø.