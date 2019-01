Teaterchef var guide: Abonnenter fik en forrygende rundtur bag Tarzan-kulissen

Der er masser af detaljer at få øje på oppe og nede, når man kommer bag kulissen på Tarzan. Det er Fredericia Teaters største produktion til dato og har krævet måneder at bygge op. Søren Møller pegede og forklarede på rundturen. Foto: Peter Leth-Larsen

Teaterchef Søren Møller var guide på Dagbladet Lives tur i junglen i Fredericia Teaters seneste kæmpesucces Tarzan. Når forestillingen slutter i Fredericia på søndag, har 89.000 set en produktion, som avisens abonnenter fik set indefra.

Fredericia: Grøn løber, lianer, flagermuslygter med flimrende lys og et ekspeditionstelt med udstyr har de seneste måneder taget imod i teatrets foyer som en del af Fredericia Teaters største produktion til dato, Tarzan. - Og det er helt bevidst. Publikum skal junglifiseres allerede fra, de træder ind på løberen, fortalte teaterchef Søren Møller, da 35 af avisens abonnenter torsdag eftermiddag før aftenens forestilling fik lov at smugkigge bag kulisserne. Alle var spændt på turen, for alle havde siddet i salen og set musicalen, som havde premiere i oktober. Med Søren Møller i spidsen gik turen fra foyer til balkon, hvor en tredjedel af dagens gæster faktisk havde haft fornøjelsen af at følge musicalen. - Jeg bliver tit spurgt, hvor man ser forestillingerne bedst fra, og med Tarzan er der to steder. Enten her fra balkonen eller på rækkerne otte-ti, vurderer Søren Møller og skuede ud over sin jungle, som om tre dage skal pilles i småstykker og pakkes ned, indtil junglen skal genopstå i først Aarhus og siden København. Bliver det samme opsætning, ville en læser vide. - Ikke helt. Her kan vi lade broen foran balkonen gå hele vejen gennem teaterrummet, men det er ikke muligt i hverken musikhuset i Aarhus eller på Falkonerscenen. Så der lader vi broen løbe på hver side af rummet og så bare længere ud, forklarer Søren Møller.

Kim Ace Nielsen og Bjørg Gamst spiller rollerne som henholdsvis Tarzan og Jane. De er på scenen i seks forestillinger ud af otte om ugen, og hver aften så skal publikum have den optimale oplevelse, er de enige med teaterchef Søren Møller om. Foto: Peter Leth-Larsen

Alt skal klappe Fra balkonen folder junglen sig stor og imponerende ud. LED-skærme som bagtæppe og skærme ud i rummet er med til at skabe en magisk illusion. - Det er teatrets magi, at vi kan give publikum den fornemmelse, sagde Søren Møller, da gæsterne bevægede sig en etage ned og stod på scenen, som virker alt andet end stor. - Vi har ikke ret meget plads, så hver en millimeter er udnyttet optimalt, forklarer han og beder folk passe på hovedet, når de passerer de trapper, som performerne skal spurte op og ned af som gorillaer nogle timer senere. Gæsterne på scenen er imponerede og forstår til fulde Søren Møllers ønske om en scene med mere plads, men hvor intimiteten skal fastholdes. Det kræver præcision og masser af træning at sikre, at intet går galt. Sikkerhedskravene i Tarzan er ekstreme, fordi der er lagt et ekstra lag med luftakrobatik ind i forestillingen. For med 800 forventningsfulde tilskuere i salen, skal alt klappe, og hver aften være magisk. Aflysninger er teaterchefens mareridt. - Heldigvis har vi i min tid kun oplevet det to gange. En gang med Tarzan, hvor der var tale om en teknisk fejl, som vi aldrig har set før. Vi kunne ikke nå at finde den. Vi fik publikum ned til en drink i foyeren, mens vi ledte, men vi måtte opgive og aflyse. Heldigvis kunne vi finde 800 billetter, fordi vi forlængede forestillingen, men det er ikke sjovt, sagde Søren Møller.

Ingen af eftermiddagens 35 deltagere undrer sig over Søren Møllers drøm om et teater med mere plads efter at have slanget sig rundt mellem garderobestativer og smalle trapper. Foto: Peter Leth-Larsen

Hver aften noget særligt En deltager havde hørt om et spisested, som var vært for en gruppe på 12, som havde taget turen fra Thy for at spise, se Tarzan og køre hjem igen. - Ja det oplever vi hele tiden. Mange tusinde lokale er inde at se forestillingerne, men ellers kommer folk fra hele landet. Det er også derfor, at vi nu kalder os hele Danmarks musicalteater, sagde Søren Møller. Hvordan holder man gejsten hver aften, spørger en gæst, da Tarzan og Jane personificeret af Kim Ace Nielsen og Bjørg Gamst sluttede sig til rundturen. - Det er ikke svært med denne her forestilling, var Kim Ace og Bjørg enige om. - Men der kan da være dage, hvor man kan være påvirket af ens eget liv udenfor, og det kan være lidt hårdt, men det skal publikum ikke mærke. Alle har betalt det samme, så der må ikke være dårlige dage, sagde Bjørg Gamst. Og det kan de 35 gæster bag scenen skrive under på, at de ikke har oplevet. Tværtimod. - Jeg vil gerne rose jer for, at I er på 110 procent hver aften og gør hver aften til noget særligt. Det er virkelig den fornemmelse, man sidder med som publikum, lød det fra en begejstret Fredericia Teater-fan, inden de tre fortalte om audition af børn, afgørende valg af gorilla-illusion og udskillelse af litervis af sved i den fysisk udfordrende musical.