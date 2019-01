Tarzan skal svinge næsten 50 millioner kroner i kassen: Så meget regner Fredericia Teater med at tjene i år

Det koster millioner at lave scenografi, aflønne personale, udvikle forestillinger og i det hele taget holde et stort maskineri som Fredericia Teater i drift. Det viser teatrets budget for 2019, som politikerne fik fremlagt i økonomiudvalget mandag. Arkivfoto: Peter Leth-Larsen

Fredericia Teater venter at sælge billetter for knap 100 millioner kroner i 2019, og sammen med sponsorater, salg af en Tarzan-forestilling til Aarhus, m.m. omsættes der i alt for godt 119 millioner kroner. Når alle udgifter er betalt, og tilskud indregnet, ender resultatet på et plus på 1,1 millioner kroner.

Fredericia: Selvom Tarzan svingede for sidste gang over scenen på Fredericia Teater søndag aften, er musicalen budgetteret til at bidrage godt økonomisk i regnskabet for Fredericia Teater i 2019. Der budgetteres med indtægter til Fredericia Teater på knap 50 mio. kroner fra forestillingerne i Fredericia i januar, og når forestillingen får premiere i Falkoner Salen i København til efteråret. Når indtægter og udgifter er lagt sammen, ender årsomsætningen for Fredericia Teater samlet på 119 mio. kroner og et samlet resultat på bundlinjen på 1,1 mio. kroner, hvis det budget, politikerne i økonomiudvalget netop er blevet præsenteret for, holder. Der er budgetteret forsigtigt på alle parametre. - Vi vil hellere blive positivt overrasket af resultatet end at stå med en negativ budgetafvigelse, påpeger teaterchef Søren Møller.

Konservativt budget Fredericia Teater står i 2019 bag både genopsætningen af Prinsen af Egypten på Det Kongelige Teaters gamle scene, Tarzan-musicalen i Falkoner Salen i Købehavn og i Musikhuset i Aarhus, verdenspremiere på Beatles-musicalen She Loves You, samt de små forestillinger Urine Town og Showcase. Publikumsforventningerne er konservativt budgetteret med belægningsprocenter fra 55 pct. på genopsætningen af Prinsen af Egypten til 70 pct. på verdenspremieren på Beatles-musicalen She Loves You til oktober. Tarzan endte med en belægningsprocent på hele 96 pct. i Fredericia, men teatret har valgt at budgettere med en belægning på 60 pct., når musicalen flytter til København. Forestillingen i Aarhus er solgt som færdig pakke til Musikhuset til 7,3 mio. kroner. Fredericia Teater forventer at sælge billetter for knap 100 mio. kroner i 2019. På indtægtssiden kommer salg af rettigheder og partnerskabsaftaler, som ventes at indbringe knap 3,5 mio. kroner.

Store forestillinger trækker Det er de store forestillinger, som trækker på budgettet til bl.a. scenografi. Fire mio. kroner er der budgetteret med til scenografien for Prinsen af Egypten, når den skal genopsættes i København, mens der er budgetteret med to mio. kroner til scenografien på She Loves You. - Udgiften til scenografien fordeles mellem de forskellige opsætninger af den. Det vil sige, at She Loves You har omkostninger, som skal budgetteres både i 2019 og 2020. Prinsen af Egypten får en helt ny scenografi, særligt tilpasset Gamle Scene, ligesom vi bruger dele af den gamle scenografi, forklarer teaterchef Søren Møller. Tarzan er ikke en billig forestilling at flytte fra sted til sted, fremgår det af budgettet for 2019, som Fredericia Dagblad har gennemset. Der skal bruges 5,7 mio. kroner på at genopføre junglen i Falkoner Salen, mens Fredericia Teaters udgifter til opsætningen i Musikhuset i Aarhus kan gøres for 1,7 mio. kroner ifølge budgettet.

Særlige tilskud På indtægtssiden indgår 1,6 mio. kroner i særlige tilskud. - Det er sekretariatsomkostninger og undersøgelser i forbindelse med det forhåbentligt nye teater - vi afholder udgifterne til sekretariatet og undersøgelserne, og får indtægterne delvist dækket af Fredericia Kommune, Kanalbyen og evt. fonde, oplyser Søren Møller. På udgiftssiden ligger personaleomkostninger på 59 mio. kroner, hvoraf 16 mio. er fælles udgifter, og resten er bundet op på de enkelte forestillinger. Teatrets anden store enkeltudgift går til markedsføring. Godt 15 mio. kroner står der på markedsføringskontoen i 2019.