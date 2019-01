Tagdækker-firma efter storbrand: Det er en dybt ulykkelig situation

Tagdækkerfirma fra Odense havde opgaven med at lægge tagpap på den bygning, som onsdag brændte ned på Vesterballevej i Fredericia. - Det er en dybt ulykkelig situation, siger direktør, som forventer et langt forløb i forhold til forsikringssagen.

Snoghøj: Det var to medarbejdere fra Nr. Lyndelse Tagdækning A/S, som var ved at lægge tagpap på industribygningen på Vesterballevej i Snoghøj, da branden brød ud onsdag.

Ifølge politiet opstod branden formentlig som følge af tagpap-arbejdet, og direktør Jens Møller Jensen betegner det som en "dybt ulykkelig situation".

- Jeg kan ikke sige noget om, hvordan det er opstået. Vi er i en opklarende fase, siger direktøren for virksomheden, som har adresse i Odense S.