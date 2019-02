Tæt forløb med virksomhed gavner handelsstuderende i Fredericia

IBC-elever kommer tæt på erhvervslivet i et særligt erhvervsfagligt studieprojekt. Et mangeårigt uddannelsessamarbejde mellem bunkervirksomheden Monjasa og IBC Fredericia Middelfart giver en god erhvervsindsigt og unge mennesker med lyst til at sælge olie.

Fredericia: At opleve en virksomhed indefra giver noget helt særligt for handelsstudenter, og det nyder en gruppe elever på handelsgymnasiet IBC Fredericia Middelfart godt af, når de arbejder med et særligt studieprojekt bunkervirksomheden Monjasa i Fredericia.

Eleverne, der går i 2.g på Global Studies og den supersproglige studieretning, Global Communication, skal arbejde med skriftlige projektopgaver og på i alt fire besøg hos Monjasa i løbet af et toårigt studieforløb. Her fortæller nøglepersoner om deres arbejde - og om de uddannelser, der er relevante i forhold til at kunne arbejde som enten sælger, trader eller operator i en virksomhed som Monjasa.

Monjasa har siden grundlæggelsen i 2002 i Bramdrupdam og efterfølgende i Fredericia åbnet kontorer i de dele af verden, hvor der er størst aktivitet omkring salg af olie til skibstrafikken - blandt andet i Dubai, Singapore, Panama og USA.