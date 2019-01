T.Hansen-stifter fylder 50 år: - Det handler ikke om pengeposen, men om lysten

Bent Jensen, ejer af T. Hansen Gruppen A/S, fylder mandag 50 år. Spørger man ham, handler lykke ikke om størrelsen på pengeposen, men derimod, at man laver det, man har lyst til. For ham er friheden til at bestemme selv et must, og udover at bruge sin tid på virksomheden og familien, er lydbøger fast inventar i dagligdagen. De bruges især til at geare ned inden sengetid. Arkivfoto: Peter Leth-Larsen