Svømmetrænere endte i vandet

Fredericia: DeltaSwim - Fredericia Svømmeklub - har holdt fælles juleafslutning for alle konkurrenceholdene i klubben i Fredericia Idrætscenter.

Der var 50 glade konkurrencesvømmere i vandet ved juleafslutningen, der bød på en masse lege, synkronsvømning, badehættechallenge og meget mere.

Alle trænerne blev smidt i vandet af svømmerne, hvilket trænerne tog med et smil, selv om det for nogle betød, at de efterfølgende måtte cykle hjem i shorts.

Svømmerne og trænerne benyttede juleafslutningen til at tage afsked og sige tak til Sille Raahede Nielsen for hendes indsats i klubben.

