Svømmer blev jysk mester i roning

Fredericia: DeltaSwim - Fredericia Svømmeklub har dygtige konkurrencesvømmere, som imidlertid også prøver kræfter med andre sportsgrene. Én af dem er Petrine Stryhn. Hun svømmer på klubbens førstehold, og hun er en del af Fredericia Eliteidræt. Hun deltog forleden i de jyske mesterskaber i ergometerroning på Aarhus Gymnasium i Tilst. Petrine Stryhn blev jysk mester for både senior og U23. Hun roede to km på 7.22, og hun vandt med 22 meter foran den nærmeste konkurrent.

- Jeg holdt den planlagte pace total - med min far bagved som coach. Man har nemlig lov til at have én siddende bag sig. Det var hårdt men sjovt at prøve, og jeg er meget tilfreds med resultatet, fortæller Petrine Stryhn i en pressemeddelelse. /EXP