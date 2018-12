Svømmehal og badeland desinficeres efter klager over hudirritation

Fredericia: Fredericia Idrætscenter lukker som tidligere nævnt i et døgn frem til tirsdag eftermiddag. Årsagen er, at otte børn, som har brugt aktiviteterne, har fået konstateret hudirritation med ømhed og rødme af håndflader og fodsåler. Det fremgår af en pressemeddelelse fra FIC.

- FIC har, siden den første henvendelse for tre uger siden, været igennem samtlige sikkerhedsprocedurer og været i kontakt med Styrelsen for Patientsikkerhed. Siden har flere henvendt sig med samme symptomer, og derfor lukker FIC nu ned for aktiviteterne for at desinficere hele området, oplyser idrætscentret.

Ficness' kunder og brugere af hallerne kan stadig bruge omklædningsrummene. Skoler og andre institutioner, som bruger svømmehallen og badelandet i perioden, hvor der er lukket, er blevet kontaktet, lyder det i pressemeddelelsen, hvor FIC beklager generne.