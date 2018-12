Svømmehal er igen klar til badegæster: Analysefirma forsøger at finde problem

Der er blevet skrubbet og skuret og desinficeret overalt i badeland og svømmehal det seneste døgn. Nu åbnes bassinerne igen, men analysefirma kommer forbi for at tage prøver der kan forklare problemer med hudirritation hos otte børn.

Fredericia: Det har indtil videre ikke været muligt at finde årsagen til, at otte børn gennem de seneste uger har fået rødligt udslet efter at have været på besøg i Fredericia Svømmehal - og badeland.

Anlægget var lukket mandag for at få alt desinficeret, så der kunne åbnes for bassinerne tirsdag eftermiddag.

- Vi har været alt igennem både inde i hallerne og i omklædningsrummene. Det er vores egne folk, som har stået for at gøre ekstra rent og desinficere, så vi er sikre på, at vi har været i bund. Vi har været i kontakt med læger omkring de tilfælde, der er observeret, men indtil videre har ingen kunnet pege på en direkte årsag, siger kultur- og fritidschef i Fredericia Kommune, Bodil Schelde-Jensen.

Der er tale om otte børn fra tre år og op efter. De har været forskellige steder i svømmehallen og badeland.

- Kan det være fra rutsjebanerne, børnene har fået udslæt?

- Det, mener vi ikke, er sandsynligt, for der har den treårige ikke været. Det gør det svært, at de har opholdt sig forskellige steder, siger Bodil Schelde.