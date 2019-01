Svedte sig igennem koncert i klam jakke: Patrick Dorgan glæder sig til at vende tilbage til Fredericia

Han har familie i Fredericia. Men han kun spillet her én gang før - eller er det to?

Koncerten dengang var ret kort, for han havde kun udgivet ét album. Siden er to ep'er kommet til, så publikum kan godt regne med en længere koncert denne gang, lover den 31-årige sanger.

- Det er første gang, jeg skal spille på Tøjhuset. Sidst, jeg spillede i Fredericia, var på Pakhuset. Det var en af de få udsolgte koncerter på turnéen. Scenen var meget lille, og lokalet var enormt varmt. Jeg havde køb en fin jakke, for jeg er jo sådan lidt "jeg vil sgu se godt ud på scenen" . Jakken var tæt som en regnjakke, og jeg pissvedte i varmen. Så jakken røg af efter et par numre, siger han og griner.

Patrick Dorgan er ved at lægge sidste hånd på forberedelserne til en kommende turné. Stop nummer to på turnéen er Tøjhuset i Fredericia, som han og det fire mand store orkester besøger torsdag 31. januar.

Fredericia: - Nogen kalder min musik for soul. Men soul er altså et stort ord at bruge. Jeg synes, at det er pop. Noget af det er lidt rocket, andet er ikke. Noget af det nye er en anelse mørkere end mit første album. Men det er pop, og jeg er popsanger.

Rod i kalenderen

Siden debut-albummet "Pain Killers" i 2015 gik der næsten to år, inden Patrick Dorgan udgav ny musik.

- Mit manegement og jeg syntes, at det ville være godt først at udsende ny musik i form af et helt album. Det kræver et godt antal sange. Men mens vi arbejdede på at få sange klar, ændrede musikmarkedet sig, så man nærmest ikke kan sælge cd'er og albums længere, siger han.

Faktisk var den ændring på vej allerede i 2015, hvor den ellers radio-hittende Dorgan faktisk solgte flere cd'er i forbindelse med sine koncerter end alle andre steder tilsammen. Inklusiv cd-hylderne i Føtex og Bilka.

Da han og manegeren erkendte, at tiderne ikke længere var til et album, lagde de en ny udgivelses-plan, som endte med singler og to ep'er. Planen blev flere gange ændret, og datoer blev flyttet rundt, så det til sidst var et stort rod. Konsekvensen blev, at der til hans ærgrelse opstod næsten to års udgivelses-tavshed efter "Pain Killers"-albummet.

Striben af udgivelser sidste år bød blandt andet på singlen "Safe Here", hvor både produktionen og Patrick Dorgans stemme kan genkendes fra hans tidligere udgivelse.

- Det nye musik er lidt mere elektronisk i produktionen og en anelse mindre håndholdt end "Pain Killers". Nogle af numrene har også en lidt mørkere følelse end første plade. Men det ændrer ikke på, at det er pop, og at folk forhåbentlig kan genkende mig, siger han.