Joci Sushi får nemmere ved at holde varmen.

Fredericia: I de kommende uger vil der være håndværker-rod foran Joci Sushi i Danmarksgade 14.

Håndværkerne er i gang med at skifte de store ruder. Ifølge personalet på stedet handler det om, at restauranten bliver bedre isoleret med tykkere ruder. Det bliver simpelthen lettere at holde restauranten dejlig lun.

Selvom projektet ser omfattende ud, forhindrer arbejdet ikke restauranten i at holde åbent, oplyser personalet.