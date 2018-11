Sur smiley til fødevarebutik: Mangler dansk mærkning på varer

Laver selv dansk mærkning

I Fredericia Bazar sælges der mange forskellige varer fra forskellige lande, og det er derfor ikke givet, at de som udgangspunkt er forsynes med lovpligtig mærkning på dansk.

Fredericia Dagblad har været i kontakt med Fredericia Bazar. Her oplyser man, at butikken har omkring 1000 forskellige varer på hylderne. De fleste varer har information på dansk eller svensk, men butikkens personale skal selv lave danske mærker til nogle varer.

Det var Mohammad Sankar, der i juli åbnede Fredericia Bazar, men siden har butikken haft andre ejere, inden Mohammad Sankar igen overtog ejerskabet i starten af oktober. Ejerskifterne har ifølge butikken betydet, at der ikke har været nok fokus på at få varerne mærket efter lovgivningen, men at man forventer at få styr på det indenfor en uges tid.

Fredericia Bazar har haft besøg af Fødevarestyrelsen tre gange siden åbningen i juli, og det er første gang, butikken får en sur smiley.