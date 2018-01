Facebook

Fredericia Dagblad spurgte Facebook, hvorfor lige netop "Vi er til for at hjælpe hinanden" skal til London.

- Vi har inviteret "Vi er til for at hjælpe hinanden", fordi de er et godt eksempel på en gruppe, der har formået at skabe et stærkt og meningsfuldt fællesskab. Det er et fællesskab, hvor folk er super engagerede omkring det at være noget for andre, og som gør en positiv forskel for rigtig mange mennesker rundt om i Danmark, svarer Facebooks kommunikationschef i Norden, Peter Münster, via en mail fra Facebook Danmarks PR-afdeling. Facebook holder løbende arrangementer for at lære administratorer og grupper at kende. - Vi har bestræbt os på at invitere grupper fra så mange forskellige lande, kulturelle baggrunde og med forskellige formål som muligt, og deres input er vigtige for vores arbejde med at gøre oplevelsen på Facebook bedre og mere meningsfuld. Derudover er det vores ambition, at administratorerne vil få en masse brugbare værktøjer med hjem, skriver han.