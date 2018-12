Street Food-ejer: - Det blev hverdag inden for en uge

- Så stoppede sommeren, og vejret blev køligere. Det blev hurtigt hverdag. Det var inden for en uge, det ændrede sig drastisk. Så sad folk ikke ved os i dagtimerne. Så blev vi til et spisested fremfor et sted, hvor folk sad og hyggede sig med øl og drinks. I stedet langer vi nu masser af mad over disken i aftentimerne. Der er mange stille timer i løbet af dagen. Det går stadig fint, men der er mulighed for udvikling, mener Brian Løkkegaard.

Længere åbningstider

Derfor bruger han og medindehaveren nu mere tid på udvikling af stedet ved blandt andet at lave arrangementer og events så som barselsarrangementer, events for musikinteresserede og fremover foredrag.

- Vi skal skridtet videre næste år og har allerede enkelte koncerter og standup-arrangementer booket ind.

Desuden er planen, at der skal gøres mere for at tiltrække kunder i dagtimerne - både til frokost og til at hygge sig med en kop kaffe.

Street Food Vejle besluttede for nylig at lukke ned i dagtimerne på hverdage. Men det er der ikke planer om i Fredericia.

- Vi havde egentlig skrevet ind i vores plan for streetfood-boderne, at vi skulle have kortere uger i de kolde måneder. Men nu siger vores bod-ejere, at vi kan få noget godt op at køre i Fredericia, så faktisk åbner vi nu lidt tidligere, end da vi åbnede i sommer, fortæller Brian Løkkegaard.