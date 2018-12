Strategi samler indsatserne for udsatte borgere

Fredericia: Social- og Beskæftigelsesudvalget satte mandag aften gang i anden fase af Strategi for Udsathed, der siden kickstarten i juni måned har afholdt tre events, fastlagt 12 udviklingsprincipper og skabt et stort ambassadørnetværk. Nu tager udvalget fat på fase 2 og en udviklingsplan frem mod 2020, lyder det i en pressemeddelelse fra Fredericia Kommune.

- Det har været fantastisk at opleve den store opbakning og interesse for strategien. Vi har haft et rigtig godt samarbejde mellem brugere, frivillige organisationer og politikere om at skabe rammerne for strategien. Og med de i alt 52 ambassadører, der har meldt sig, er vi klar til sætte gang i udviklingsplanen og finde fælles løsninger mod ensomhed, misbrug og hjemløshed, siger Peder Wittendorff Tind (V), formand for Social- og Beskæftigelsesudvalget i Fredericia Kommune.

På mødet besluttede udvalget at iværksætte projektet Fredericia Fælles - en fælles bevægelse om ensomhed, der bliver en del af Strategi for Udsathed. Projektet har allerede gennemført en undersøgelse af borgernes oplevelse af ensomhed og ønsker til at indgå i meningsfulde fællesskaber. Næste fase bliver et handlingsnetværk i samarbejde med Mette Wichmand, assisterende professor ved Roskilde Universitet, og brugere fra etablerede fællesskaber som Stoppestedet eller Din Indgang.

- Fredericia Fælles er et rigtig godt projekt, der sætter fokus på en vigtig problematik med ensomhed. Med undersøgelsen af borgernes egne oplevelser og ønsker har vi nu et rigtig godt grundlag for at skabe nogle nye typer fællesskaber, hvor der er plads til alle, siger Søren Larsen, næstformand i Social- og Beskæftigelsesudvalget.