Strandsti retableres for enden af villavej

Fredericia: At gå langs strandstien fra Østerstrand forbi Hyby Strand og ud til Lillebælts Allé hører til de mest populære naturoplevelser for fredericianerne. Det viser en nylig brugerundersøgelse af fredericianernes brug af naturen.

Men specielt lystfiskere ynder at benytte adgangen til Lillebælt via trampestien ned over skrænterne for enden af Læsøvej, og den kommunale sti frem til skrænten skal nu retableres.

Stien blev endevendt i forbindelse med, at Shell skulle reparere olieledninger, som blev ødelagt af en skovmaskine for et par år siden. Siden har Fredericia Kommune desuden solgt 480 kvadratmeter jord til husejeren yderst mod skrænten, og stien er endnu ikke blevet retableret.

- Det skal vi have gjort, for selvfølgelig skal man kunne komme ned til stranden, som man altid har kunnet, siger formand for miljø- og teknikudvalget Christian Bro (S).