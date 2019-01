Strand-sauna på vej: Vinterbadere kan i næste sæson få varme i kroppen efter tur i Lillebælt

Der skal anlægges en ny bade- og bådebro ved Brandsøvej, så blandt andet vinterbaderne er fri for at vade mange meter ud, før de kan komme under. Arkivfoto: Peter Leth-Larsen

De sidste tilladelser er i hus for, at Børup Sande Fællesforening kan få realiseret projekter til 1,5 millioner kroner ved husene på Brandsøvej. En sauna, en bade- og bådebro med mere. Formand er optimist med hensyn til at finde de sidste 400.000 kroner.

Skærbæk: Mens vandtemperaturerne nærmer sig frysepunkter, så er vinterbadeklubben "Isbjørnen" og Børup Sande Fællesforening kommet ønsket om badebro og sauna et godt skridt nærmere. Kystdirektoratet har godkendt badebroen, og nu har Fredericia Kommune også givet den landzonetilladelse, som kan muliggøre projektet, som er budgetteret til 1,5 millioner kroner. - Nu mangler vi i realiteten kun at skaffe de sidste godt 400.000 kroner og så en byggetilladelse, siger Søren Hvid, formand for Børup Sande Fællesforening, som blandt andet dækker kajakklubben og badeforeningen Isbjørnen. Foreningen har fået en bevilling på 700.000 kroner fra Nordea Fondens kystpulje til realisering af projektet, der omfatter genetablering af bade- og badebroen ved kajakklubben, opførelse af en sauna, hvor der tidligere stod et udhus, og udendørs omklædning i tilknytning til den. Desuden skal der indrettes separat omklædning for kvinder og mænd i et af kommunens huse, som foreningen råder over på Brandsøvej.

Der bliver plads til udstyr til en af de nyeste foreninger under paraplyen Børup Sande Fællesforening, når der udvides i kajakklubben. Lillebælt Board Sport, der dyrker stand-up paddling (SUP), får plads til udstyr sammen med kajakklubbens kajakker. Arkivfoto: Peter Leth-Larsen

Plads til kajakker og boards Den mest udfordrende del af projektet er imidlertid en udvidelse af det eksisterende kajakskur. - Det skal graves ud i skrænten, så det er nok det, der er mest krævende af vores projekter, siger Søren Hvid. Ved at udvide skuret bliver der plads til flere kajakker, men også plads til udstyr til Lillebælt Board Sport, der dyrker stand-up paddling (SUP), og er en forholdsvis ny forening i fællesforeningen. Landzonetilladelsen er netop sendt i høring frem til 20. februar. Det har taget knap et år at få tilladelsen, som skal udnyttes inden fem år, da den ellers bortfalder.

Håber på spadestik til maj Det er foreningens håb, at der inden sommerferien kan blive sat gang i at realisere projektet. - Vi mangler byggetilladelsen, for det arbejde har vi ikke villet sætte i gang, før vi vidste om alle andre tilladelser kom på plads. Det har vi nu, og vi er optimistiske med hensyn til at skaffe de sidste midler, så nu søger vi den, og hvis alt går efter en snor, så håber jeg, at vi kan komme i gang til maj, siger Søren Hvid. Ud over bevillingen fra Nordea fonden bidrager endvidere Friluftsrådet med 187.500 kroner og Lokale- og Anlægsfonden med 200.000 kroner. - Kan I ikke begynde med projektet ud fra de penge, I har nu? - Nej, for søger vi fonde, så er det et krav, at anlægsarbejdet ikke er sat i gang endnu. Derfor er vi nødt til at vente, til vi har hele finansieringen på plads. Vi er i dialog med Fredericia Kommune, men vi har ingen illusion om, at de kan hjælpe os med hele det resterende beløb, siger Søren Hvid.

Flere isbjørne i vente Badebro og omklædningsfaciliteter kan bruges af alle, mens saunaen i udgangspunktet er for foreningens brugere og ikke mindst vinterbaderne. - Men for vinterbaderne er badebroen faktisk det største ønske. Det er lavvandet ud for stranden, så man skal gå 25-30 meter ud, før man kan komme under, og det er en udfordring, når vandet er iskoldt, siger Søren Hvid, som selv springer vinterbadningen over på grund af lavvandet. Der er ifølge Søren Hviid omkring 35-40 aktive vinterbadere i øjeblikket, men når bro og sauna står klar inden den næste vinterbadesæson, er han overbevist om, at langt flere vil blive en del af Skærbæks isbjørne.