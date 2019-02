Erritsø: Tækkemand Christian Ditlefsen nød det forårsagtige solskinsvejr fredag formiddag fra toppen af den gamle rytterskole i Erritsø Bygade.

Her er han i gang med at give den bevaringsværdige bygning et nyt liv efter den i flere år har stået tom hen og efter år, hvor renoveringsmidlerne i kommunen har været begrænsede.

Tækkefirmaet Evald Knudsen og Søn fra Øster Starup gik for et par uger siden i gang med at fjerne det gamle stråtag og gøre klar til det nye, som Christian Ditlefsen nu er i fuld gang med at lægge op.

Det er omkring 40 år siden, der seneste er blevet tækket om på rytterskolen, lyder tækkefolkenes vurdering. Det er normal levetid for et stråtag og den teknik, der er blevet anvendt ved tækningen af skolen.