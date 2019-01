Stortalent årets rugbyspiller i Erritsø

Fredericia: Som det er tradition ved årsskiftet, kårede førsteholdstruppen i Erritsø GIF Rugby klubbens bedste spiller i en afstemning i hele førsteholdstruppen.

Den suveræne vinder blev klubbens nyeste A-landsholdsspiller, Christoffer "Kiwi" Winstrøm.

2018 har været et fantastisk rugbyår for det unge stortalent. Efter tre stærke sæsoner i landets øverste rugbyliga for Erritsø GIF har "Kiwi" fået en nøglerolle for sit klubhold, hvor han er vicekaptajn.

I juni debuterede han desuden på Danmarks 7-mands landshold. Her gjorde han en virkelig god figur i en international turnering i Dublin. I oktober kom så debuten på 15-mands landsholdet, hvor "Kiwi" var med til at cementere en sikker dansk hjemmesejr over Norge.