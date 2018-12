Stort stævne for 26. gang: På alle måder håndgjort håndbold

Fredericia: Det er håndgjort håndbold. For Nordea Fonden Cup i Fredericia Idrætscenter giver både de yngste spillere og nye eller nyere dommeremner mulighed for at vokse med opgaven.

67 hold fra hele Jylland og Fyn med drenge og piger op til 10 år mødtes søndag 30. december til 125 kampe. Danmarks største U10-endagsstævne, oplyser arrangøren - Fredericia-Vejle Håndbolddommerklub.