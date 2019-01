Stort politiopbud på Vesterbrogade - det er bare en øvelse

Fredericia: Det er ved at være et par måneder siden, at politiskolen i Fredericia officielt blev indviet. Det har i sagens natur også betydet, at antallet af uniformerede politielever fylder mere i gadebilledet, end det har været tilfældet tidligere. Fredericia Dagblad oplever at få flere henvendelser fra bekymrede borgere, når politibiler kommer blæsende igennem byen med fuld udrykning - eller som onsdag morgen, når det vælter med politiuniformer i lyskrydset ved Vesterbrogade/Indre Ringvej.

Her var 24 elever fra politiskolen i fuld gang med en øvelse, hvor de blandt andet skulle tegne et lyskryds op, kunne Fredericia Dagblads udsendte konstatere. Samtidig blev det af elevernes lærer bekræftet, at der blot var tale om en øvelse.

Vagtchef ved Sydøstjyllands Politi, Jørn Lindhardt, bekræfter, at der ikke er tale om en 'rigtig' hændelse, der har krævet 'rigtige' politibetjente.

- De kan tage det med ophøjet sindsro, lyder det opfordrende fra vagtchefen.