Stormflod ved Lillebæltsbroen da Alfrida rasede

Det skal klimaplanen sikre

At der ikke udlægges arealer til fremtidig byudvikling, tekniske anlæg mv., der er i væsentlig risiko for oversvømmelse fra havet eller fra vandløb mv. i forbindelse med ekstremregn.At der sker en sikring imod oversvømmelser i de områder, der er udpeget som oversvømmelsestruede i henhold til EU's oversvømmelsesdirektiv.



At sikre, at der etableres mulighed for anlæg til beskyttelse imod oversvømmelse og kysterosion i andre områder, hvor sådanne anlæg bliver nødvendige at etablere for at sikre væsentlige samfundsmæssige værdier (fx FredericiaC).



At der på sigt skabes mulighed for at tilbageholde regnvand på landet og i byerne med det formål at undgå oversvømmelser.



At tilpasse nye lokalplaner til de øgede regnmængder.