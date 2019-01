Fredericia: Kunder hos GF Forsikring i Trekantområdet får del i millionoverskud hos det kundeejede forsikringsselskab, fordi 2018 bød på færre storme og skybrud end sædvanligt.

GF Forsikrings kunder i Trekantområdet kan se frem til billigere forsikringer i 2019.

Det kundeejede forsikringsselskab med overskudsdeling har netop opgjort de samlede skader fra 2018. Og resultatet er på landsplan en gevinst til kunderne på 130 millioner kroner, primært på grund af færre storme og skybrud, men også på grund af færre indbrud.

Alene i Region Syddanmark får GF-kunderne del i et overskud på 48 millioner kroner, heriblandt kunderne i Trekantområdet.

- Regnestykket siger helt konkret, at en typisk familie med forsikringerne samlet hos GF vil spare omkring 500-1500 kroner på næste års præmie. Man mærker altså overskudsdelingen helt lokalt og hos den enkelte kunde. Det er dejligt at kontakte kunderne med det budskab, siger Jens-Peter Riis Jensen, formand for GF Trekantområdet, der har kontorer i Erritsø ved Fredericia og i Billund.

På bilforsikringen betyder overskudsdelingen, at GF-kunderne i Trekantområdet får en forsikringspræmie, der er 15 procent lavere, mens overskudsdelingen på de øvrige private forsikringer er på 4 procent. Men det handler ikke alene om beløbets størrelse, understreger Jens-Peter Riis Jensen. - Overskudsdelingen er mere end en kontant belønning. Vi ved, at det fælles ansvar og det her med at løfte i flok tiltaler rigtig mange af vores kunder og tillægges stor værdi, fortsætter han.