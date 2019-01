Storm gnavede på Østerstrand: Kampesten på vej for at beskytte café

Onsdagens storm, Alfrida, gav et lille indhug i jorden foran Café Østerstrand. Kommunen vil lægge flere kampesten ud som kystbeskyttelse.

Fredericia: Onsdagens højvande satte sine spor på Østerstrand i Fredericia, hvor bølger tilsyneladende har gnavet sig nærmere ind på terrassen hos Café Østerstrand.

Efter påvirkningen fra vind og vand kan man nu se resterne af et træhegn, som formentlig er fra en tidligere afskærmning.

Der er planer om at lægge kampesten op foran terrassen for at beskytte caféen, når Lillebælt er i vildt lune, fortæller teknik- og miljøudvalgets formand Christian Bro (S).

- Lige der, hvor det har gnavet sig ind, vil vi lægge nogle kampesten. Det er lidt ærgerligt, at vi ikke har nået det allerede, siger byrådspolitikeren.