Store huller under Strandvejen: Sprængt vandledning giver akutte problemer

Fredag morgen var vandet væk, men det havde fosset ud over Strandvejen i mange timer på grund af et brud på et stort vandrør under den travle indfaldsvej. Foto: Morten Kiilerich

Torsdag aften gik der hul på et ældre støbejernsrør med en diameter på 35 cm. Vand fossede ud i flere timer. Indfaldsvejen må nu delvist spærres af.

Fredericia: Efter et omfattende brud på en stor vandledning under Strandvejen lukkes i hvert fald to kørebaner på den trafikerede indfaldsvej. Det sker fredag morgen på strækningen ud af byen og mellem Holstensvej og Vestre Ringvej, oplyser forsyningsselskabet Trefor Vand. Kørebanerne var også midlertidigt spærret tidligere på døgnet, da der stadig strømmede store mængder vand ud.

Vi skal i gang med at udbedre røret og se, hvor store mængder sand og jord under kørebanerne, der er skyllet væk. Lars Skjerning, vandforsyningschef, Trefor Vand

Der blev skåret huller i vejen, så man kan komme ned til de udskylninger af sand, nedbruddet har forårsaget. Strandvejen må nu delvist afspærres. Foto: Morten Kiilerich

Undergrund tjekkes - Nu har vi fået ledningen lukket af, oplyser vandforsyningschef i Trefor Vand, Lars Skjerning, til Fredericia Dagblad fredag klokken 08.30: - Vi skal i gang med at udbedre røret og se, hvor store mængder sand og jord under kørebanerne, der er skyllet væk. Derfor kan spærringen af Strandvejen tage et stykke tid, og man kan ikke udelukke, at den udvides. Spærringen sker i dialog med Fredericia Kommune og Sydøstjyllands Politi, oplyser Lars Skjerning.

Vandforsyning sikret Selve hullet i vandledningen ventes lavet i dag. Der er tale om et ældre støbejernsrør med en diameter på hele 35 centimeter, så det er mange, mange tusinde liter vand, der er løbet ud, siden bruddet blev konstateret torsdag 18.30, hvor der allerede begyndte at fosse vand ud på vejen. Ud over at skulle reparere eller udskifte røret, fylde op med sand og jord og lukke af med asfalt må Trefor Vand i den kommende tid også holde øje med andre sætningsskader i nærheden i det omfang, vandmasserne har bredt sig længere und under Strandvejen. Ingen kommer dog til at mangle vand. Da der er tale om en hovedforsyningsledning, kan der omdirigeres, så forsyningen ud i folks haner sikres, forklarer Trefor Vands vandforsyningschef. Trefor Vand er en del af energikoncernen Ewii.

Trafik omdirigeres Fredericia Kommune oplyser, at både biler og cykler nu ledes over i den modsatrettede vejbane via skiltning: - Derfor skal du også forvente kø på vej ind mod byen ad Strandvejen, indtil skaden er repareret. Du kan med fordel finde alternative ruter.