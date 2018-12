Store danske værfter sætter sejl på Boat Show

Fredericia: Bådudstillingen Boat Show finder sted i Messe C Fredericia 22.-24. februar og 28. februar-3. marts 2019.

Bådudstillingen byder på premierer og nyheder fra alle de store producenter af sejlbåde i Danmark. Der udstilles både fra Nordborg Baadebyggeri A/S, X-Yachts A/S i Haderslev, Faurby Yachts og Nordship 380 DS i Lunderskov, Luffe Yachts i Kolding og Quorning Boats i Skærbæk syd for Fredericia.

- Vi viser vores Dragonfly 28 Performance, som er nyeste version af den populære Dragonfly 28-serie, hvor vi netop har rundet salget af bygge no. 200, fortæller Jens Quorning i en pressemeddelelse.

Dragonfly 28 modellen er en trailbar båd med fem køjepladser på to meter, og de tre versioner af Dragonfly 28 byder på muligheder for både familie-, tur- og kapsejlads.

Som en krølle på halen kan det nævnes, at Boat Show også byder på masser af mindre, sejldrevne fartøjer. Det gælder eksempelvis Lyøjollen, som bådebyggemester Jan Vogt fra Bootsjan på Lyø præsenterer i Fredericia.