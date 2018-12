Stor underleverandør konkurs: Derfor er genåbning af Ti Trin Ned forsinket

- Råhuset med vægge, gulve, lofter og ventilation har vi afleveret til Mette og Rainer og deres udlejer til tiden, forklarer afdelingschef i Fredericia for entreprenørkoncernen Enggaard A/S, Palle Priska.

Det indvendige af den 440 kvadratmeter nye restaurant er de og deres samarbejdspartnere allerede ved at indrette. Den udvendige færdiggørelse har HM Byg Tømrer- og Snedkerforretning ved Christiansfeld sideløbende stået for. Men forretningen begærede sig selv konkurs 26. november. Firmaet med 100 egne og indlejrede medarbejdere var i fuldt sving med de to huse. Et tredje på den attraktive placering følger.

Palle Priska, afdelingschef i Fredericia for entreprenørkoncernen Enggaard A/S

Alle arbejder på højtryk for at nå det.

Selvom det måske kun er kort tid, er frygten hos de to restauratører, at Michelins anmeldere kan ske at tage notits af det, når de skal vurdere, om stjernen i den verdenskendte gourmetguide skal beholdes i 2019-udgaven. Den kommer midt i februar.

Ny folk tager over

- Alle arbejder på højtryk for at nå det, melder Palle Priska og oplyser, at det er facaden i træ, terrasserne og et udhus, man kæmper med, men at der nu er kommet nye folk til efter underleverandørens krak.

Parkering med fast grund og adgangen til Ti Trin Ned nås i tide, pointerer Enggaards afdelingschef:

- Vi lægger asfalt på mandag. Men man må også sige, at det hele jo hænger sammen. Det er for eksempel ikke altid så nemt at kunne komme til indenfor, når der beklædes facade udenfor. Der er mange brikker, der skal passe.

Fredag lykkedes ikke Fredericia Dagblad fredag at nå Mette og Rainer Gassners udlejer, SIC Holding, for at høre, om den udvendige forsinkelse på anden måde presser det igangværende indvendige arbejde.