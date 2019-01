Stor sundhedsreform: Her er konsekvensen for Fredericia

Fredericia kommer i et lokalt sundhedsfællesskab med tre andre kommuner: Kolding, Vejle og Middelfart, fremgår det af statsministerens oplæg til en ny sundhedsreform. - Den rigtige vej at gå, mener formand for sundhedsudvalget.

- Det lyder spændende, og jeg synes, det er den rigtige vej at gå. Der bliver mere sundhed og mindre system. Ansvaret placeres ét sted, og borgerne bliver ikke kastebold mellem forskellige systemer. Du hører mig ikke sige, at regionerne har gjort det dårligt. Men de opgaver, vi står over for, kræver en ny organisation, siger hun.

- Alt for mange skal rejse for langt for at få behandling eller gå til kontrol. Mange patienter og pårørende føler sig usikre på, om den ene hånd ved, hvad den anden gør, sagde han.

Tættere samarbejde med læger

Seks millarder kroner er afsat til at sætte gang i reformen. Med reformen siger man farvel til de 205 politikere, der i dag sidder i de fem regionsråd. I stedet bliver der en større rolle til lokale politikere, idet borgmestre og formænd for kommunernes sundhedsudvalg får plads i en bestyrelse for sundhedsfællesskaberne. Her får patientforeninger også plads.

- Jeg synes netop, at det betyder mere decentralisering. Det er betryggende, at der også følger penge med, siger Susanne Eilersen, der også ser mulighed for et tættere samarbejde med lægerne.

- Jeg er glad for, at PLO (de praktiserende lægers forening, red.) får en mere central rolle. Vi har været lidt hæmmede af, at lægerne ofte skulle omkring regionen. Nu får vi et tættere parløb med de praktiserende læger, siger hun.

Den nye organisering træder i kraft fra 2020.