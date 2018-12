Stor respekt for familien Friche efter ny demensdokumentar: En udsendelse som rører det inderste

Familien Friche får stærk positiv respons, efter at DR torsdag sendte den anden dokumentar om Jan Friche fra Fredericia, der har demens. Programmet følger tæt, hvordan det påvirker familien. "Stærkt og vigtigt program. Tak", lød en af kommentarerne bagefter.

Det var den anden dokumentar, hvor man følger konsekvenserne af sygdommen for både den tidligere Messe C-direktør, hans hustru Anne-Grethe og familien. Kasper Friche, den mellemste af tre sønner i familien, er journalist og står bag udsendelsen.

Tak for at dele historien. Har siddet med tårer i øjnene under udsendelsen - har selv haft en faster med demens.

Ikke et liv for ham

Sygdommen får ofte den konsekvens, at de pårørende bruger meget energi på at pleje den demente. I udsendelsen accepterer Anne-Grethe på et tidspunkt at få hjemmehjælp til Jan, selvom hun egentlig havde sagt, hun selv ville klare det.

- Det er ikke far, som det har været. Det er en, vi skal hjælpe alle sammen, siger en udmattet Anne-Grethe i en sen nattetime, mens en sosuhjælper i et andet rum er i gang med at bade hendes mand.

Det er to år siden, Jan Friche fik demens-diagnosen, og for hans hustru er det hårdt at følge ham blive svækket, hvilket hun fortæller om i dokumentaren.

- Lige nu har jeg det sådan, at jeg allermest ønskede for ham, han lagde sig til at sove i sin seng og ikke vågnede igen.

Hvordan er det at tænke den tanke, mor? Og sige det højt? spørger Kasper Friche.

- Det burde jeg ikke sige, men det gør jeg. Det ville han selv have ønsket. Det er ikke noget liv for ham, det er så hårdt at se ham sådan, siger hun med tårer i øjnene.