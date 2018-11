Stor mystik: Viceborgmesters tidligere hjemmeside beslaglagt af Bagmandspolitiet

DF'eren Susanne Eilersen er ufrivilligt blevet blandet ind i en sag, som Bagmandspolitiet efterforsker, på baggrund af en hjemmeside, der bærer hendes navn, men som hun ikke længere benytter.

Fredericia: "Domænet er beslaglagt". Sådan lyder den dramatiske besked, hvis man går ind på hjemmesiden susanne-eilersen.dk, hvor man også kan læse om begrundelsen for beslaglæggelsen. Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) - også kaldet Bagmandspolitiet - skriver, at den efterforsker en sag, der involverer dette domænenavn og har fået overført rettigheden til domænenavnet af den danske domstol. Dagbladet stødte på hjemmesiden i forbindelse med research til en anden historie og kontaktede viceborgmester og folketingsmedlem Susanne Eilersen (DF) for at høre, om siden tilhørte hende, og hvad hun kendte til sagen. Hun bekræftede, at hun havde hjemmesiden for flere år siden, men at hun ikke vidste noget om beslaglæggelsen. Hun ville dog undersøge omstændighederne nærmere. Derefter fik avisen aktindsigt i den kendelse, der ligger til grund for beslaglæggelsen af det, der angiveligt er en hjemmeside, som Susanne Eilersen på et tidspunkt ejede rettighederne til. Det viser sig, at der 5. oktober 2017 blev holdt et lukket retsmøde i Københavns Byret, så det fremgår ikke, hvorfor SØIK har ønsket at få beslaglagt domænet. Men dommeren valgte at efterkomme anklagerens ønske.

Susanne Eilersen vil nu forsøge at få hjemmesiden slettet, så folk ikke forbinder den til hende. Arkivfoto: Susanne Eilersen

Overtaget af falsk webshop I mellemtiden var Susanne Eilersen blevet klogere på, hvad sagen gik ud på. Efter Dagbladets henvendelse havde hun fået sin søn til at kontakte myndighederne, og ifølge viceborgmesteren havde han fået oplyst, at efter hun stoppede med at bruge domænet, havde et firma overtaget det. - Som jeg har fået det at vide, har de brugt det som en falsk webshop, fortæller Susanne Eilersen, som håber, at hun kan få slettet hjemmesiden, så hun ikke længere kan sættes i forbindelse med den. - Hvis folk går ind på hjemmesiden og læser det, der står der, så tror de jo, at det er mig, der er kriminel, og det ville jeg være ked af, siger DF'eren. Hun forklarer, at hun tidligere brugte hjemmesiden i politisk øjemed, men da hun ikke opdaterede den, besluttede hun sig for ikke at bruge den og betalte derfor ikke længere for domænenavnet. Senere oprettede hun sin nye hjemmeside susanneeilersen.dk, som hun benytter i dag.

Eilersen ærgrer sig På baggrund af sagen opfordrer hun andre til at være opmærksomme på, hvad der sker med ens domænenavn, når man ikke ønsker at benytte det. - Jeg havde slet ikke tænkt over det. Jeg ville gerne bruge et andet domænenavn, så jeg ville ikke betale til det andet længere, men så er det jo frit. Så kan det være, at der sidder nogle ude på nettet og tænker, at de vil købe et domæne, som de ved, andre vil klikke sig ind på, siger Susanne Eilersen. Hun ærgrer sig over, at hendes navn på den måde er blevet blandet ind i en kriminalsag. - Det er ret trist, at der dukker sådan en side op. Det bliver man lidt ærgerlig over, siger folketingsmedlemmet. Dagbladet har kontaktet SØIK for at få yderligere oplysninger i sagen, men SØIK har ikke vendt tilbage.