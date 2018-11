Stor mængde narko flere steder i Fredericia: Nu er fire personer fængslet

Fredericia: Fire personer blev mandag fængslet i en stor narkosag i Fredericia.

De fire sigtede blev mandag klokken 12.30 fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Kolding. De fire personer nægtede sig skyldige, men alle fire blev varetægtsfængslet i fire uger, oplyser advokatfuldmægtig Bjørn Dahl Larsen fra Sydøstjyllands Politi.

Tre af de sigtede er mænd, og de er henholdsvis 49, 39 og 37 år. Den fjerde sigtede er en 45-årig kvinde.

Grundlovsforhøret blev holdt for lukkede døre. Politiet har tidligere oplyst, at de sigtede var i besiddelse af "betydelige mængder narkotika", og at de blev anholdt søndag omkring klokken 14.00. Den store mængde narkotika blev fundet og beslaglagt på flere adresser i Fredericia-området.

Advokatfuldmægtig Bjørn Dahl Larsen ønsker på nuværende tidspunkt ikke at oplyse hvor stor en mængde narko, der er tale om, eller hvilken type.