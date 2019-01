Stor interesse for ny genbrugsbutik på Fredericia Banegård

- Det er fantastisk, at der er kommet så mange mennesker. Det er dejligt, at de støtter op om butikken. Vi er meget tilfredse med, hvordan butikken er blevet udformet. sagde Inge Voigt.

Mange unge frivillige

Butikken i Fredericia er den første af en række genbrugsbutikker, som organisationen åbner i Danmark. Morten Skov Mogensen, som er generalsekretær for KFUM's Sociale Arbejde, var mødt op for at fejre åbningen.

- Fredericia er en by med stor opmærksomhed omkring indsatser for mennesker på samfundets kanter, og derfor er vi i KFUM's Sociale Arbejde også glade for at åbne den første af en række Genbrugt-butikker her, sagde han.

Går man ind i den nye genbrugsbutik vil man møde mange unge ansigter. Omkring ti frivillige fra Fredericia Gymnasium har meldt sig til at tage vagter i butikken. Blandt dem er Amalie Birch Ahrnkiel, som går i 3.g. og er medlem af hjælpeorganisationen Auxilium på gymnasiet.

- Der har været vildt god opbakning til det. Jeg har ikke fået faste vagter, men regner med at tage herned, når jeg har frimodul eller tidligt fri. Og så ellers hver anden lørdag. Det bliver virkelig spændende at stå i en butik, gøre et frivilligt arbejde og hjælpe de folk, der kommer, sagde 3.g.'eren.

Den nye butik har både de unge frivillige og de mere rutinerede, og det er en god kombination, mener hun.

- Vi har måske bedre styr på tøjmærkerne, og de har mere styr på porcelænen, sagde Amalie Birch Ahrnkiel med et smil.

Også butiksansvarlig Inge Voigt glæder sig over, at så mange unge er klar til en frivillig tørn.

- Jeg synes, det er fint, at gymnasiet stiller op med en flok unge, som vil hjælpe os. De er jo for eksempel superdygtige til at bruge Instagram, hvor vi kan vise vores ting frem, sagde Inge Voigt.

Unge fra Fredericia Produktionsskole har også hjulpet inden åbningen, da de har produceret reoler til butikken.

Overskuddet fra Genbrugt går til indsatser for børn, unge og voksne i udsatte livssituationer. Det kan for eksempel være hjemløse, trængte børnefamilier, psykisk syge eller ensomme.

Åbningstiden bliver fra klokken 12 til 17 eller 18 på hverdage, og der bliver også åbent lørdag formiddag.